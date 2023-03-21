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Москва заявила решительный протест временному поверенному в делах Канады в России

Анна Назайкина
12:39 21.03.2023
Дипломата вызвали в МИД России накануне, 20 марта.
Москва заявила решительный протест временному поверенному в делах Канады в России
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Временному поверенному в делах Канады в России Брайану Эбелю был заявлен решительный протест. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России.

Как уточняется, на Смоленскую площадь дипломат был вызван накануне, 20 марта.

Протест заявили в связи со словами главы МИД Канады Мелани Жоли о намерении Оттавы добиться «смены режима» в нашей стране самыми разными методами - экономическими, политическими и дипломатическими.

«Очередной русофобский выпад, до сих пор не дезавуированный канадской стороной, будет иметь самые серьезные последствия для двусторонних отношений», - говорится в заявлении МИД России.

После того как Россия 24 февраля 2022 года начала специальную военную операцию по защите Донбасса, ряд западных стран приняли решение ввести санкции против Москвы. В частности,  к экономическим рестрикциям активно присоединилась Канада.

Так, в конце февраля этого года Оттава объявила о санкциях против еще 129 физических и 63 юридических лиц РФ.

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