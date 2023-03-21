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Налоговый юрист Гатин объяснил схему ухода блогеров от налогов

Ян Брацкий
11:06 21.03.2023
Ранее СК РФ предъявил обвинения в неуплате налогов в особо крупных размерах блогеру Александре Митрошиной, против которой возбуждено уголовное дело.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: IMAGO, Arerm Varnitsin, GlobalLookPress
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Попавшие в поле зрения правоохранительных органов блогеры могли заниматься дроблением бизнеса, что является самым распространенным нарушением в части налогообложения. Об этом «Звезде» рассказал юрист Алексей Гатин.

«Бизнес уже почти этим не занимается. Остаются доначисления в виде занижения заработных плат, когда деньги в конвертах платятся и дробление. Тогда создается несколько организаций, которые находятся на других системах налогообложения, дающих преференции. Таким образом распределяются потоки. Если к вам приходит клиент без НДС, то вы его отправляете на упрощенку, а если с НДС, то на глобальную компанию по общей системе. Блогеры имея такие обороты пытаются сэкономить», - объяснил Гатин.

С точки зрения налогового юриста, из-за публичности популярных блогеров-миллионников у аудитории создается обманчивое впечатление, что от налоговых проверок страдают только они.

«Это не так. Просто СМИ не обращают внимание на огромные доначисления по ресторанному бизнесу и это проходит мимо, а блогеры публичные личности. Поэтому сразу со всех сторон доносится, что их начали прижимать, а остальных не трогают. Налоговые органы давно работают с ИП, и не важно, чем ты занимаешься - красишь ногти, у тебя сеть кофеен или блогерство. Ты должен соблюдать законодательство в части налогового обложения», - добавил юрист.

Ранее стал известно, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении блогера Александры Митрошиной. Следствие полагает, что девушка не уплатила налоги на сумму свыше 120 миллионов рублей. До этого в поле зрения оперативников попала супружеская чета Чекалиных, которых подозревают в неуплате свыше 311 миллионов рублей.

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