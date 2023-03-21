Reuters сообщило о турецком списке товаров, запрещенных к экспорту в Россию

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Турецкие власти распространили список запрещенных к экспорту в Россию товаров. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу Стамбульской ассоциации экспортеров черных и цветных металлов Четина Текделиоглу. С его слов, запрет начал действовать с 1 марта.

Кроме того, представитель Евросоюза подтвердил, что Турция дала устные гарантии Еврокомиссии, что не будет отправлять в Россию товары, попавшие под санкции США, Великобритании или ЕС.

О том, что турецкая таможня начала блокировку оформления транзитных товаров на территорию России стало известно в начале марта. Речь идет о параллельном импорте. Некоторые издания предположили, что причиной подобного шага мог стать визит госсекретаря США Энтони Блинкена в страну. Ранее американский Минфин уже угрожал официальной Анкаре рисками из-за взаимодействия с Москвой.