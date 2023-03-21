Мишустин: РФ и КНР готовят проекты по увеличению перевозок по Транссибирскому и Трансазиатскому маршрутам

Также Мишустин выразил уверенность, что в 2023 году Россия и Китай доведут товарооборот до 200 миллиардов долларов.

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Председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что Россия и Китай готовят новые проекты, которые существенно увеличат перевозки по Транссибирскому и Трансазиатскому маршрутам.

На встрече с председателем КНР Си Цзиньпином российский премьер также указал на возрастание значения транспортно-логистических коридоров. Он напомнил и об открытии в прошлом году движения по автомобильному и железнодорожному переходам через реку Амур.

«Готовятся новые проекты, которые существенно увеличат перевозки по Транссибирскому и Трансазиатскому маршрутам», - сказал глава кабмина.

Ранее «Звезда» показала кадры отъезда кортежа председателя КНР из отеля. Накануне уже состоялась неформальная беседа Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина. Официальные переговоры двух лидеров пройдут сегодня в Кремле.