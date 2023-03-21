Минобороны России показало кадры боевой работы снайперов ЦВО на передовой

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Российское оборонное ведомство показало видео с боевой работой снайперов Центрального военного округа в зоне проведения специальной военной операции.

Снайперские пары скрытно уничтожают особо важные цели, поддерживая наступающих мотострелков и танкистов. Их винтовки разят врага на дистанции более километра. Это происходит, несмотря на сложный рельеф местности, обстрелы неприятеля и минные заграждения.

«В этом деле им помогают новые прицелы 1П59 "Гиперон", которые позволяют повысить эффективность стрельбы в несколько раз за счет большего увеличения, измерения дальности до цели, более точного дальномера, а также расположения шкалы ввода углов прицеливания в поле зрения прицела», - отметили в Минобороны России.

В МО РФ добавили, что снайперские пары также прикрывают расчеты станковых гранатометов АГС, которые ведут беглый огонь по позициям неприятеля. При этом снайпер-наблюдатель корректирует и направляет огонь гранатометчиков.

Ранее Минобороны России показало штурм опорного пункта украинских боевиков глазами бойцов ВДВ.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.