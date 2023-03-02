Опубликованы кадры уничтожения танка врага под Авдеевкой высокоточным артбоеприпасом
Сообщается, что обнаруженный при помощи беспилотника танк врага был уничтожен артиллеристами с первого выстрела.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Минобороны России публикует кадры уничтожения танка украинских боевиков в районе Авдеевки.
Украинский танк был обнаружен российским беспилотником. После этого артиллеристы применили высокоточный боеприпас нового поколения.
«Танк был уничтожен российскими артиллеристами с первого выстрела», - говорится в сообщении.
В российском оборонном ведомстве уточнили, что контроль попадания осуществлялся нашими расчетами беспилотников.
Ранее Минобороны России показало кадры боевой работы экипажей САУ «Малка» в зоне спецоперации.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов