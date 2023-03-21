В российском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что США и европейские страны поставляют в Киев оружие и поддерживают русофобские инициативы режима Зеленского.

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Вашингтон, Лондон, Париж и Берлин не могут быть нейтральными посредниками в урегулировании украинского кризиса, поскольку сами активно участвуют в нем. С таким заявлением выступили в МИД России. Там отреагировали на предложение экс-главы Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера создать контактную группу по Украине для запуска мирного процесса. К участию в ней были приглашены вышеуказанные столицы.

«Официально нам об этой инициативе ничего не известно. <...> Тем не менее идея Ишингера вызывает закономерные вопросы. Прежде всего потому, что все упомянутые четыре страны сами являются участниками конфликта с Россией, который продолжается на территории Украины», - приводит РИА Новости заявление МИД РФ.

На Смоленской площади напомнили, помимо того, что указанные страны снабжают киевский режим оружием, боеприпасами и разведданными, они заблокировали активы Москвы за рубежом и настаивают на создании «трибунала» против России.

Также дипломаты обратили внимание на то, что США, Великобритания, Франция и Германия давно дискредитировали себя поддержкой госпереворота на Украине и потакали саботажу Минских соглашений. В Москве считают, что устойчивый мир может быть достигнут только на условиях прекращения огня и поставки вооружений, признания территориальных реалий, демилитаризации, денацификации Украины, отмены санкций и внеблокового статуса Киева.