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Артиллеристы Южного военного округа при помощи пушек «Гиацинт-Б» уничтожают позиции украинских националистов на Авдеевском направлении. Наводчик получает координаты, и начинается работа. Военнослужащие бьют по вражескому миномету, который находится где-то в районе Красногоровки.

Расчет работает с самого начала специальной операции. Каждый участник имеет награды. Командир батареи с позывным Егерь рассказал о большом количестве уничтоженных украинских танков.

«Очень много танков мы уничтожили где-то примерно за дня три-четыре, после этого противник ну окстился, можно сказать, очухался. Нет, не вариант нам танки выгонять по три, по четыре единицы техники за один раз», - говорит боец.

У артиллеристов задачи не только позиции украинских формирований вскрывать, но и держать под огневым контролем дороги. На днях российские штурмовики заняли важные опорные пункты противника в окрестностях Красногоровки, она севернее Авдеевки. Возможно, это приведет к перерезанию путей снабжения украинской группировки в главном бастионе киевского режима под Донецком - Авдеевке. Успешной операции пехоты предшествовала основательная артподготовка.

«Несколько даже недель, потому что мы потом и кровью пытались их разбить, и у нас все получилось. Там было несколько опорных пунктов, хорошо были запрятаны, так сказать, у них там и подземные пути присутствовали», - рассказал Егерь.

В это время года серьезная трудность для артиллеристов, как и для других родов войск, - дороги. В полях земля буквально изрыта колесами и гусеницами. КамАЗ подъезжает, чтобы перекатить орудие. Пора менять местоположение, работать с новой, неожиданной для противника позиции.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.