В МО рассказали о подвиге сержанта Мальцева, в одиночку захватившего опорный пункт боевиков

Сержант Александр Мальцев не только вынес из-под огня раненых сослуживцев, но и самостоятельно взял штурмом опорный пункт националистов.

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В Минобороны России рассказали подробности героического поступка сержанта Александра Мальцева, который в одиночку захватил опорный пункт украинских националистов. Бой, в ходе которого отличился сержант, состоялся 10 марта. Вместе со своими сослуживцами замкомвзвода Западного военного округа принял решение обойти противника и ударить в тыл националистам. В ходе операции двое бойцов получили тяжелые ранения. С риском для жизни Мальцев вынес их из-под огня.

«После эвакуации раненых сержант Александр Мальцев продолжил выполнение поставленной боевой задачи. Действуя скрытно и решительно, несмотря на превосходящие силы противника, сержант в одиночку атаковал опорный пункт», - рассказали в Минобороны РФ.

Александру Мальцеву удалось взять в плен несколько боевиков киевского режима, остальные разбежались. Закрепившись на рубеже, сержант прикрыл огнем наступающих товарищей. Спустя три дня герой погиб во время минометного обстрела.

Ранее командир российской штурмовой роты с позывным Батя рассказал «Звезде» о подвиге Александра Мальцева. С его слов, крупный опорный пункт националистов долго не могли взять. Сержант 40 минут пролежал в засаде, выжидая удобного момента. Александр Мальцев воспользовался ситуацией, когда украинские боевики отвлеклись, и стремительно ворвался на их позиции.