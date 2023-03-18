В стране и мире Командир штурмовой роты «Батя» рассказал о подвиге Александра Мальцева Игнат Далакян По рассказу командира штурмовой роты, Александр Мальцев при взятии опорного пункта уничтожил пятерых украинских боевиков, а трое сдались в плен. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Командир российской штурмовой роты с позывным «Батя» рассказал «Звезде» о подвиге командира штурмовой группы Александра Мальцева, который в одиночку захватил опорный пункт украинских националистов. «Там был опорный пункт. Он самый крупный, его долго не могли взять. Пошли три группы. Первую возглавлял он. Шел и как отделение разведки. Группа зашла с двух флангов. Он сел там в окопчик в засаду и ждал. Он минут сорок пролежал», - рассказал «Батя». По словам командира штурмовой роты, Александр Мальцев воспользовался моментом, когда отвлеклись украинские боевики - группа другого командира отвлекла их, когда брала соседний опорный пункт. «Ну, он одного стебанул, другого стебанул. Ну и тут он в окоп запрыгнул - гранату одну, вторую, прострел сделал, и тут хохлы начали сдаваться», - рассказал командир штурмовой роты. По словам «Бати», Александр Мальцев уничтожил пятерых украинских боевиков, а трое сдались в плен. Экспертное мнение и аналитика