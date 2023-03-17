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Работу экипажей «Тайфуна-ВДВ» по позициям украинских боевиков впервые показали на видео

06:35 17.03.2023
Десантники огнем из 30-мм автоматической пушки из состава пушечно-пулеметного комплекса, установленного на бронеавтомобиле «Тайфун-ВДВ», подавили огневые точки украинских боевиков в опорном пункте.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Министерство обороны России впервые опубликовало кадры боевого применения многоцелевого бронеавтомобиля «Тайфун-ВДВ» российскими десантниками по позициям украинских боевиков в зоне проведения специальной военной операции. Подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) продолжают выполнять боевые задачи по обнаружению и уничтожению противника в зоне проведения СВО.

Разведгруппа ВДВ, получив задачу, оперативно осуществила сбор и выдвинулась в район ведения разведки. Затем на линии боевого соприкосновения группа приступила к выполнению задачи, применяя беспилотную авиацию для обнаружения украинского взводного опорного пункта. Координаты обнаруженного противника были переданы на пункт управления, вскоре по врагу был нанесен огневой удар.

Далее на захват позиций боевиков выдвинулся штурмовой отряд ульяновских десантников на многоцелевых бронеавтомобилях «Тайфун-ВДВ». Подойдя на минимально близкое расстояние к позициям врага, десантники огнем из 30-мм автоматической пушки из состава пушечно-пулеметного комплекса, установленного на бронеавтомобиле, подавили огневые точки украинских формирований в опорном пункте, а следом, из бронеавтомобиля десантировался штурмовой отряд «крылатой пехоты», который, проявляя мужество и отвагу, захватил и разгромил националистов.

Ранее бронегруппа ВДВ и танковые экипажи Т-80 разгромили украинский опорный пункт в зоне СВО. Экипажи боевых машин и танков, совершив марш на штатной технике, сблизились с противником и открыли по нему шквальный огонь.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.

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