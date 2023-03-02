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Российские саперы избавили от взрывоопасных предметов завод «Азовмаш» в Мариуполе

Михаил Аброськин
05:00 02.03.2023
Саперы также обнаружили на территории предприятия националистическую литературу.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Телеканал «Звезда» публикует кадры разминирования завода «Азовмаш» в Мариуполе. В результате ожесточенных боев сильно пострадали цеха, печи и прочая промышленная инфраструктура предприятия. В настоящее время сотрудники завода принимают участие в разборе завалов на его территории.

Российские саперы осуществили поиск и обезвреживание помещений завода от неразорвавшихся боеприпасов, мин и растяжек. В частности, военнослужащие обнаружили в бывшем бомбоубежище предприятия националистические брошюры, а также личные вещи украинских боевиков. В помещении националисты оборудовали казарму, лазарет и места для отдыха.

Саперы рассказывают, что работа по разминированию усложнялась слабым освещением и большим количеством оборудования на заводе, ибо это позволяло спрятать как можно больше взрывоопасных предметов в том числе в недоступных местах. 

Завод «Азовмаш» был крупнейшим машиностроительным предприятием Украины. На предприятии работали тысячи жителей Мариуполя, многие из которых вернулись на предприятие и сейчас делают все для его восстановления.

Ранее заместитель начальника отряда пиротехнических работ МЧС ДНР Дмитрий Пятковский заявил, что разминирование Донбасса может занять 20-30 лет. По его словам, тыловые города разминированы, но еще не до конца.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов

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