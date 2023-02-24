МЧС ДНР: разминирование Донбасса займет 20-30 лет

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Разминирование Донбасса может занять 20-30 лет. Об этом в эфире донецкого телеканала «Оплот» заявил заместитель начальника отряда пиротехнических работ МЧС ДНР Дмитрий Пятковский.

По его словам, тыловые города разминированы, но пока не до конца.

«Если сплошным (разминированием. - Прим.ред.) все делать, то на долгие года. Здесь 20-30 лет, неизвестно, как оно пойдет», - цитирует Пятковского РИА Новости.

Он отметил, что на территории Донецкой Народной Республики только запрещенных противопехотных мин-«лепестков» разбросаны тысячи. Пятковский назвал самым страшным то, что украинские боевики применяют их против мирного населения.

Ранее корреспондент «Звезды» показал разминированное российскими саперами трамвайное депо в Мариуполе.