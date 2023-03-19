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Теннисист Даниил Медведев сыграет в финале турнира в Индиан-Уэллс

Вероника Волосунова
02:30 19.03.2023
Медведев обыграл соперника в двух сетах со счетом 7:5, 7:6 (7:4). Приз за победу в финале турнира составляет 1,3 миллиона долларов.       
Теннисист Даниил Медведев сыграет в финале турнира в Индиан-Уэллс
© Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»
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Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над американцем Фрэнсиса Тиафо в полуфинальном матче теннисного турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе с призовым фондом почти в девять миллионов долларов. Таким образом Медведев обеспечил себе выход в финал.

Всего соперники провели на теннисном корте 1 час и 46 минут. Медведев обыграл Фрэнсиса Тиафо в двух сетах. Итоговый счет - 7:5, 7:6 (7:4). За весь матч россиянин подал навылет девять раз и взял три гейма на приеме.

Общий счет встреч между теннисистами составляет 5:1 в пользу россиянина. Медведев продолжил свою победную серию. Это 19-й выигрышный матч подряд.

Соперник решающего матча, приз за победу в котором равняется 1,3 миллионам долларов, еще неизвестен. Им станет сильнейший в матче между испанцем Карлосом Алькарасом и итальянцем Янником Синнером.

Ранее Медведев обыграл Рублева в финале ATP 500 в Дубае. Встреча соотечественником завершилась со счетом 6:2, 6:2.

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