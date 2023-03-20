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Невзирая на помощь Запада: как российские бойцы громят боевиков в зоне спецоперации

Валентин Гвоздев
03:23 20.03.2023
На Западе все чаще стали звучать печальные для президента Украины Владимира Зеленского прогнозы, что украинским националистам вскоре придется оставить Артемовск.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Stringer news.ru via globallookpress.com
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Несмотря на грандиозные поставки оружия и техники, никаких значимых успехов у Киева на линии боевого соприкосновения нет. Запад потратил огромные деньги и на президента Украины Владимира Зеленского, и на санкции в отношении России, а сломать нашу страну все не получается.

Более того, на этой неделе с высоких западных трибун начали звучать печальные для украинского лидера прогнозы, что Артемовск вооруженным формированиям украинских националистов вот-вот придется оставить. Потери там у боевиков - колоссальные. А российские передовые отряды уже контролируют почти половину города. Пехоте в ходе активного наступления на Марьинку удалось выдавить радикалов на окраину города, в промзону. Там нет мирных жителей, что позволяет ВС РФ наносить массированные удары.

Серьезное продвижение есть и в северном секторе спецоперации. На неделе российские десантники взяли штурмом хорошо укрепленные опорные пункты боевиков у города Кременная. Там сейчас - одна из самых горячих точек. Но наши бойцы успешно продвигаются вперед.

Подробнее о том, как российские бойцы развивают наступление по всей линии боевого соприкосновения, смотрите в сюжете Валентина Гвоздева для программы «Главное с Ольгой Беловой».

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