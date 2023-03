В стране и мире Politico сообщила о 100 тысячах жертв среди украинских боевиков с начала СВО Елизавета Потейчук Больше всего потерь украинская армия терпит в Артемовске, отмечает издание. © Фото: The Presidential Office of Ukraine, Globallookpress Читайте нас на: За все время специальной военной операции России на Украине погибли более 100 тысяч украинских боевиков. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на американских чиновников. Вместе с тем издание отмечает, что большая часть потерь из числа боевиков происходит в Артемовске. «Свыше 100 тыс. украинских военных погибли, включая самых опытных солдат», - цитирует RT материал газеты. Ранее американская газета The Washington Post поставила под сомнение возможности украинской армии наступать из-за потерь подготовленных частей и нехватки боеприпасов. По данным издания, качество украинских сил за последний год существенно упало. Экспертное мнение и аналитика