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За все время специальной военной операции России на Украине погибли более 100 тысяч украинских боевиков. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на американских чиновников. Вместе с тем издание отмечает, что большая часть потерь из числа боевиков происходит в Артемовске.

«Свыше 100 тыс. украинских военных погибли, включая самых опытных солдат», - цитирует RT материал газеты.

Ранее американская газета The Washington Post поставила под сомнение возможности украинской армии наступать из-за потерь подготовленных частей и нехватки боеприпасов. По данным издания, качество украинских сил за последний год существенно упало.