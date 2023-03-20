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Сотрудники военной полиции показали, как провожают в отпуск участников спецоперации

Павел Кольцов
05:04 20.03.2023
Отпуск российских военнослужащих длится две недели, не учитывая время, которое бойцы проведут в дороге.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Российские военнослужащие, которые в течение полугода выполняли боевые задачи в зоне проведения спецоперации, перед отправкой в отпуск слушают последние напутствия и поздравления. За это время бойцы успели освоится - чувствуют себя как дома.

«Приехал, подружился с коллективом, офицеры обучили как надо. Отпуск, конечно, пролетит, но будет казаться как вечность. Надеюсь, приятного много запомнится», - поделился военнослужащий ВС РФ Николай.

Успели не просто подружиться, подразделения прошли боевое слаживание, успели стать боевыми товарищами на передовой.

«Буду с семьей отдыхать, которая меня ждала. И за своих ребят я уверен, что они проведут отпуск с пользой, не будут буянить там. Так как я командир взвода, за каждого могу сказать точно, что они вернутся, и мы пойдем дальше строем, с боевым настроем», - отметил командир взвода с позывным «Бенгал».

Бойцы идут к машинам, которые доставят военных к пропускному пункту на границе. Первыми их встречают сотрудники военной полиции. Тентованный КамАЗ привозит очередную группу отпускников - 5 человек, артиллеристы.

«Хорошие эмоции, жена ждет, дети, семья. Рад, что домой сейчас попаду», - сказал военнослужащий ВС РФ Виталий.

В каждой группе есть старший. Военные полицейские сразу ведут всех на пункт досмотра. Без каких-либо задержек и проволочек, чтобы военнослужащие как можно скорее оказались дома.

«Много военнослужащих убывают в отпуск. Всячески оказываем содействие в обеспечении мероприятий. Они прибывают сюда, где сотрудники военной полиции проводят первоочередные досмотровые мероприятия», - заявил начальник пункта пропуска с позывным «Ульяновск».

Быстро, но в рамках закона. Весь багаж военнослужащих досматривается, проверяются личные вещи и документы. Здесь все в порядке - можно ехать домой. Отпуск длится две недели - это без учета времени, проведенного в дороге.

Ранее медсестра МОСН Наталья Озерова рассказала о работе 24 часа в сутки в зоне СВО. В районе проведения специальной военной операции выходных не бывает, а у кого-то вдобавок к этому еще и ненормированный рабочий день. На счету медсестер сотни спасенных жизней.

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