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Медсестра МОСН Наталья рассказала о работе 24 часа в сутки в зоне СВО

Михаил Аброськин
18:30 10.03.2023
В районе проведения специальной военной операции выходных не бывает, а у кого-то вдобавок к этому еще и ненормированный рабочий день. На счету медсестер сотни спасенных жизней. Подробности рассказал корреспондент Михаил Аброськин.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Днем и ночью Наталья Озерова следит за самочувствием своих подопечных. За минувший год одних только перевязок сестра медицинского отряда специального назначения (МОСН) выполнила более 3 000 - примерно по 10 в день. Но это цифры сухой статистики. На деле за ними кроются тысячи человеческих благодарностей и спасенных жизней.

«Работа была сложная, тяжелая. Условия работы были разные, было много раненых, пострадавших. Мы работали 24 часа в сутки. Бывало, что и не думали ни об отдыхе, ни о еде. Но это наша работа. Мы готовы и дальше работать», - рассказывает медсестра МОСН Наталья Озерова.

В спецоперации Наталья участвует с первых дней. Дома остались дети и любимая собака. Иван и Елена маму всячески поддерживают, в основном по телефону. К сложной работе относятся с пониманием.

«Она даже когда в отпуск приезжала, места себе здесь не находила. Я ее спрашиваю, не хочет ли она остаться и больше не ехать. На что она мне сказала: “А кто будет мальчишек спасать, кроме нас?”» - говорит Елена, дочь Натальи.

За труд и проявленную стойкость Наталья была представлена к госнаграде. Стоя в одном ряду с другими героями группировки «Восток», заслуженную медаль «За спасение погибавших» Наталья Озерова получила лично из рук министра обороны Сергея Шойгу.

Нередко ради спасения жизни других девушкам приходилось рисковать собственной. В первые дни специальной военной операции они боролись за спасение бойцов даже во время обстрелов госпиталя. Бывало, что медперсонал работал по пять суток подряд - без сна и отдыха.

«Первое время - да, немножечко было страшно, но человек ко всему привыкает, и мы тоже привыкли. Без дела сидеть не хотелось. Хотелось как-то поддержать, помочь», - поясняет медсестра МОСН Сурия.

Награды «За спасение погибавших» есть у многих из них. Но хвастаться ими не принято: говорят, это такая работа, не быть героем здесь не получается. Медики работают вопреки усталости, обстрелам и верят, что за весной придет и победа, и тогда каждый сможет вернуться домой, к семье и близким.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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