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МО РФ: российский Су-35 сопроводил два бомбардировщика B-52 ВВС США над Балтийским морем

Сергей Лебедев
23:06 20.03.2023
Американские самолеты двигались в сторону государственной границы РФ.
МО РФ: российский Су-35 сопроводил два бомбардировщика B-52 ВВС США над Балтийским морем
© Фото: Christopher Ruano, ZUMAPRESS.com, Global Look Press
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Сегодня над акваторией Балтийского моря обнаружили два стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США, которые летели в сторону государственной границы Российской Федерации. Об этом вечером сообщили в министерстве обороны РФ. В итоге в воздух пришлось поднять истребитель Су-35 из состава дежурных по ПВО сил Западного военного округа.

Данные меры приняли для идентификации и недопущения нарушения государственной границы. В военном ведомстве отметили, что полет истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

В МО РФ добавили, что нарушение госграницы не допущено. Российский истребитель вернулся на аэродром базирования.

Напомним, во вторник, 14 марта, Минобороны России сообщило, что американский беспилотник MQ-9 рухнул в акватории Черного моря. БПЛА нарушил границы, введенные Россией в рамках проведения СВО. Для определения нарушителя в воздух были подняты российские истребители, но они не применяли вооружение против беспилотника. 

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