В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Кабмин РФ отменил постановление о продлении пребывания в России украинцев из Донбасса

Сергей Лебедев
21:01 20.03.2023
Документ был признан утратившим силу.
Кабмин РФ отменил постановление о продлении пребывания в России украинцев из Донбасса
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Правительство РФ отменило постановление об увеличении срока пребывания в России граждан Украины, «проживающих в отдельных районах Луганской и Донецкой областей Украины». Документ, подписанный Михаилом Мишустиным, вступает в силу сегодня.

«Правительство РФ постановляет: признать утратившим силу постановление правительства РФ от 29 декабря 2018 года №1744», - говорится в документе.

Напомним, недавно состоялся первый визит российского президента Владимира Путина в Мариуполь. Глава государства посетил важные социальные объекты, а также пообщался с местными жителями.

Российского лидера в поездке сопровождал вице-премьер Марат Хуснуллин. Он продемонстрировал президенту ход строительных работ в городе.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:01 В стране и мире
Кабмин РФ отменил постановление о продлении пребывания в России украинцев из Донбасса
20:22 В стране и мире
Небензя: Запад грязными приемами пытался помешать обсуждению в ООН вторжения США в Ирак
19:39 В стране и мире
США выделят Украине новый пакет военной помощи на $350 миллионов
18:29 Спорт
Федерация тенниса Украины выступила против бойкота турниров с участием россиян
17:56 В стране и мире
В Белом доме сообщили о сильном желании Байдена поговорить с Си Цзиньпином
Популярное
Видео
Путин призвал отказаться от принципа «хватать и не пущать» в работе с бизнесом
Видео
Путин за рулем автомобиля оценил восстановление Мариуполя
«КП»: Роману Костомарову ампутировали обе ноги по колено
Видео
Путин заявил, что Западу даже за репой придется обратиться к России
Видео
Суд запретил блогерам Чекалиным пользоваться интернетом
Видео
Момент взрыва на территории здания погранслужбы ФСБ в Ростове попал на видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.