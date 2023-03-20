Кабмин РФ отменил постановление о продлении пребывания в России украинцев из Донбасса

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Правительство РФ отменило постановление об увеличении срока пребывания в России граждан Украины, «проживающих в отдельных районах Луганской и Донецкой областей Украины». Документ, подписанный Михаилом Мишустиным, вступает в силу сегодня.

«Правительство РФ постановляет: признать утратившим силу постановление правительства РФ от 29 декабря 2018 года №1744», - говорится в документе.

Напомним, недавно состоялся первый визит российского президента Владимира Путина в Мариуполь. Глава государства посетил важные социальные объекты, а также пообщался с местными жителями.

Российского лидера в поездке сопровождал вице-премьер Марат Хуснуллин. Он продемонстрировал президенту ход строительных работ в городе.