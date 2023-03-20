Небензя: Запад грязными приемами пытался помешать обсуждению в ООН вторжения США в Ирак

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Западные делегации использовали грязные процедурные приемы, чтобы помешать обсуждению в Совете Безопасности ООН годовщины вторжения США в Ирак. Об этом в понедельник заявил постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Василий Небензя.

По словам дипломата, представители стран Запада настаивали на том, что сначала необходимо провести брифинг по КНДР. Таким образом был бы «размыть» эффект от обсуждения.

«Очевидно, старались размыть эффект от нашего обсуждения, ведь при таком сценарии оно наложилось бы на обеденный перерыв», - передает ТАСС слова постпреда.

Напомним, ровно 20 лет назад США и их союзники без санкции СБ ООН начали военную операцию в Ираке. Предлогом для вторжения стали предположения о наличии в стране оружия массового уничтожения. Активные боевые действия завершились меньше чем за месяц взятием Багдада и свержением президента Саддама Хусейна.

Ранее российский посол Илья Моргунов рассказал, как американцы обстреляли российских дипломатов в Ираке в 2003 году.