Посол РФ Моргунов рассказал, как американцы обстреляли дипломатов в Ираке в 2003 году

Сам Илья Моргунов получил ранение средней тяжести и контузию во время американского обстрела.

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Илья Моргунов, посол России в Омане, работавший в российском посольстве в Ираке на момент американского вторжения 20 лет назад, рассказал «Звезде», как колонна российских дипломатов в районе Багдада попала под обстрел американских военных 6 апреля 2003 года.

По словам Моргунова, коридор для выхода российской автоколонны был согласован с американцами на высоком уровне. Тем не менее офицеры Вооруженных сил США на месте этот приказ, вероятно, не получили и обстреляли российских дипломатов.

«Наши машины "столкнулись" под углом 90 градусов на пресечении дорог с огромными военными колоннами американцев, которые по ходу движения вели беспорядочный превентивный огонь по всем направлениям. Досталось и нам, вернее, нескольким ехавшим впереди автомашинам, включая мою. Пришлось выскакивать и разбегаться по укрытиям на местности», - вспомнил Моргунов.

Собеседник «Звезды» отметил, что ему удалось отделаться ранением средней тяжести и контузией. Неплохой результат при том, что стекло автомобиля, как описал Илья Моргунов, «стало как дуршлаг от пулевых отверстий».

Кроме этого, российский дипломат описал мрачную картину с расстрелом американцами мирных жителей. Войска вторжения ни с кем не собирались церемониться, для них было главным любой ценой не дать никому приблизиться к своим колоннам.

«В месте, где мы подверглись обстрелу, уже стояло много расстрелянных ими ранее местных машин, на земле лежали убитые и раненые гражданские лица, людей в военной форме среди них не было. Мы попали под продолжавшийся предупредительный огонь, который американцы вели исключительно по приближавшимся к ним гражданским иракским машинам, включая такси», - заметил Моргунов.

Он предположил, что, скорее всего, американцы опасались приближения к ним шахидов на заминированных машинах. Ко времени эвакуации российских дипломатов как раз участились такие методы подрыва иракцами американских колонн.

Также Илья Моргунов рассказал «Звезде» об «апокалипсисе» в Багдаде при вторжении США.