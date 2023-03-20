Шоумен Маркони назвал основателя группы Cream Soda талантливым человеком

В ночь на понедельник музыкант Дмитрий Свиргунов провалился под лед и погиб.

© Фото: dimanova, Instagram*

Основатель российской группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов был очень талантливым человеком. Такое мнение о погибшем музыканте высказал шоумен Владимир Маркони.

«Дима был очень классный, талантливый. Печально и тоскливо, что такая трагедия произошла», - сказал он в беседе с «360».

Напомним, Дмитрий Свиргунов погиб сегодня в селе Диево-Городище под Ярославлем. Он и еще четыре человека провалились под лед, когда переходили акваторию Волги.

Тело музыканта водолазы подняли в понедельник днем. Его уже опознали.

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