В СБУ сообщили об аресте на Украине активов начальника охраны Януковича

© SBUkr, Telegram

Как утверждается, в ходе обысков в столичной квартире мужчины, в частности, были обнаружены 13 единиц оружия, в том числе коллекционного, более 5,6 тыс. патронов, мобильники, компьютеры и документы.

Сегодня в СБУ заявили о национализации активов российского предпринимателя Аркадия Ротенберга на сумму 300 млн долларов.