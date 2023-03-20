В СБУ сообщили об аресте на Украине активов начальника охраны Януковича
В частности, решение суда касается элитного гостиничного комплекса в Буковеле.
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Активы руководителя охраны бывшего президента Украины Виктора Януковича арестованы, речь идет о практически 50 миллионах гривен (примерно $1,4 млн). Об этом сообщила СБУ.
«Решение суда касается элитного гостиничного комплекса в Буковеле, квартиры в Центральном районе Киева общей площадью более 200 кв. м, двух парковочных мест в столице, пяти земельных участков общей площадью более гектара», - приводит выдержку из сообщения спецслужбы RT.
Имя лица, у которого было арестованы активы, Служба безопасности Украины не раскрыла.
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