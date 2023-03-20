В Раде заявили, что активы Аркадия Ротенберга на Украине арестованы
Активы российского миллиардера Аркадия Ротенберга на Украине арестованы. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Давид Арахамия.
Украинские парламентарий в своем Telegram-канале написал, что соответствующее решение было принято Высшим антикоррупционным судом страны - оно начнет действовать через десять дней.
По данным СБУ, сумма конфискованных украинских активов российского предпринимателя достигает 300 млн долларов.
В Службе безопасности Украины утверждают, что речь идет об акциях ТЦ Ocean Plaza, расположенного в Киеве. Как утверждается, принадлешавшие российскому предпринимателю активы были национализированы.
«По материалам Службы безопасности Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Минюста о передаче в доход Украины акций ТЦ Ocean Plaza», - говорится в Telegram-канале СБУ.
В июле прошлого года по инициативе украинской спецслужбы были арестованы активы Виктора Медведчука, а также его жены Оксаны Марченко.