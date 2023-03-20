В Раде заявили, что активы Аркадия Ротенберга на Украине арестованы

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Активы российского миллиардера Аркадия Ротенберга на Украине арестованы. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Давид Арахамия.

Украинские парламентарий в своем Telegram-канале написал, что соответствующее решение было принято Высшим антикоррупционным судом страны - оно начнет действовать через десять дней.

По данным СБУ, сумма конфискованных украинских активов российского предпринимателя достигает 300 млн долларов.

В Службе безопасности Украины утверждают, что речь идет об акциях ТЦ Ocean Plaza, расположенного в Киеве. Как утверждается, принадлешавшие российскому предпринимателю активы были национализированы.

«По материалам Службы безопасности Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Минюста о передаче в доход Украины акций ТЦ Ocean Plaza», - говорится в Telegram-канале СБУ.

В июле прошлого года по инициативе украинской спецслужбы были арестованы активы Виктора Медведчука, а также его жены Оксаны Марченко.