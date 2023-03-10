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Организаторы Уимблдона нашли способ допустить к турниру теннисистов из РФ и Белоруссии

Максим Крюков
01:01 10.03.2023
По данным издания Daily Mail, детали «кодекса поведения» спортсменов на Уимблдонском турнире еще прорабатываются.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Алексей Филиппов, РИА Новости
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Российские и белорусские теннисисты должны будут подписать «кодекс поведения» для участия в Уимблдоне. Детали этого документа еще прорабатываются. Об этом сообщает Daily Mail.

Ожидается, что спортсменам придется выступать в нейтральном статусе. Они не смогут появляться с флагом страны или делать какие-либо политические заявления. При этом не нужно выступать против спецоперации, но и нельзя высказываться в ее поддержку.

Нарушение условий грозит санкциями вплоть до дисквалификации. Прошлой весной игроков из России и Белоруссии не пустили на турнир. Тем самым пострадали сами соревнования, они стали менее зрелищными, снизился их престиж. Так как наши теннисисты - одни из сильнейших в мире, они занимают верхние строчки рейтингов. В этом году организаторы решили наверстать упущенное и не лишать зрителей увлекательной игры.

«Я считаю, что это огромный шаг вперед и прогресс, что наших ребят готовы допустить до участия на Уимблдоне. И для ребят очень важно принять участие в турнире, несмотря на то, что мы будем играть с флагом или без. К этому мы уже давно привыкли. Но ребятам нужно играть в то, что они любят, то, чем они живут, то, чем они занимаются. И я считаю, что они должны соглашаться. Здорово, что не требуют от ребят высказываться о политике, потому что считают, что спорт должен быть вне политики», - сказала российская теннисистка, победительница двух турниров Большого шлема в одиночном разряде Светлана Кузнецова.

Ранее советский и российский теннисист, заслуженный мастер спорта России Андрей Чесноков прокомментировал ситуацию со штрафом организаторов Уимблдона за отказ допустить на соревнования российских и белорусских спортсменов. Как сообщил российский спортсмен, 18 теннисистов из России и Белоруссии не смогли принять участие в соревнованиях, где могли претендовать на титул. По его словам, за титул спортсмены могут получить три миллиона долларов, а также имеются и бонусы.

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