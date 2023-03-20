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Косачев: встреча лидеров РФ и КНР «опрокидывает» теории, что Россию изолировали

Сергей Лебедев
18:34 20.03.2023
Зампредседателя Совета Федерации отметил, что за визитом Си Цзиньпина в Москву пристально следят на Западе.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Каждая встреча Си Цзиньпина и Владимира Путина «навзничь опрокидывает» теории, что Россию удалось изолировать. Об этом «Звезде» заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев, комментируя встречу руководителей РФ и КНР.

«За визитом председателя КНР в Российскую Федерацию сейчас следят не только в нашей стране и Китайской Народной Республике, но и во всем мире. И с особо пристальным вниманием, наверное, в западной части этого мира по той причине, что каждая встреча руководителей России и Китая навзничь опрокидывает любые теории и инсинуации в отношении того, что удалось реализовать план по международной изоляции России, что Россия находится в одиночестве и обречена на поражение. Это точно не так», - отметил сенатор.

Напомним, сегодня в Кремле прошла встреча президента России с председателем Китайской Народной Республики. В ходе нее Владимир Путин заявил, что РФ всегда открыта для переговорного процесса.

Президент также отметил, что внимательно ознакомился с планом Пекина по урегулированию ситуации, сложившейся на Украине.

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