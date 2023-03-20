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В посольстве РФ напомнили, как американцы пытали узников в тюрьмах в Ираке

Андрей Аркадьев
18:12 20.03.2023
Журналист Сеймур Херш поведал миру о пытках и издевательствах в страшной иракской тюрьме Абу-Грейб, отметили в посольстве.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Американские военные, охранявшие тюрьму Абу-Грейб после вторжения США в Ирак, применяли пытки к заключенным. О кошмарах, которые пришлось пережить несчастным узникам, напомнил заместитель главы пресс-службы посольства России в США Анатолий Мунтян.

«Американцы всячески старались закрыть глаза на пытки в Абу-Грейб. Свет на пытки пролил в том числе Сеймур Херш», - рассказал он «Звезде».

Мунтян подчеркнул, что всю тяжесть авантюры, которую устроили Соединенные Штаты 20 лет назад в Ираке, испытал на себе многострадальный народ.

«Сотни тысяч погибших, данные разнятся. Согласно исследованиям независимых западных организаций, количество погибших превышает миллион человек. Мы здесь говорим о гражданском населении, людях, которые не имеют отношения к войне», - подчеркнул он.

Ранее бывший посол РФ в Ираке Илья Моргунов рассказал «Звезде» об эвакуации граждан РФ перед вторжением США.

Военная интервенция США и их союзников в Ирак началась 20 марта 2003 года. Активные боевые действия завершились меньше чем за месяц взятием Багдада и свержением президента Саддама Хусейна. Предлогом к вторжению, которое осуществлялось без соответствующей санкции Совбеза ООН, послужили обвинения в адрес страны, что оно якобы располагает оружием массового уничтожения. Впоследствии выяснилось, что эти заявления не соответствовали действительности.

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