Экс-посол в Ираке Моргунов рассказал об эвакуации граждан РФ перед вторжением США

Военная интервенция США и их союзников в Ирак началась 20 марта 2003 года. Перед началом американской военной операции российские власти распорядились начать эвакуацию семей дипломатов.

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Бывший посол РФ в Ираке Илья Моргунов рассказал «Звезде», что вторжение в эту страну военнослужащих США и союзников 20 марта 2003 года было ожидаемым. Перед началом американской военной операции российские власти распорядились начать эвакуацию семей дипломатов.

«Количество собранных в Кувейте и других странах региона Персидского залива войск США и их союзников не оставляли сомнений в приближающейся кровавой развязке. Поэтому заранее эвакуировали семьи, сократили до минимума число дипломатов», - сказал Моргунов.

Кроме того, Москва призвала работающих в Ираке россиян временно покинуть страну.

«Помогло наличие прямых рейсов Багдад - Москва - Багдад "Иракских авиалиний". Удалось снизить количество находившихся в стране российских граждан с нескольких тысяч до нескольких десятков. А ранним утром 20 марта проснулись от звуков сирен, взрывов и гула пролетающих над городом самолетов», - добавил он.

Ровно 20 лет назад США и их союзники начали военную операцию. Активные боевые действия завершились меньше чем за месяц взятием Багдада и свержением президента Саддама Хусейна. Предлогом к вторжению, которое осуществлялось без соответствующей санкции Совбеза ООН, послужили обвинения в адрес страны, что оно якобы располагает оружием массового уничтожения. Впоследствии выяснилось, что эти заявления не соответствовали действительности.