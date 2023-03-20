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В Белом доме сообщили о сильном желании Байдена поговорить с Си Цзиньпином

Тимур Шерзад
17:56 20.03.2023
Если верить заявлениям из Белого дома, то телефонный разговор Байдена и Си Цзиньпина состоится «в подходящее время».
В Белом доме сообщили о сильном желании Байдена поговорить с Си Цзиньпином
© Фото: Yuri Gripas - Pool, CNP, ConsolidatedNewsPhotos, GlobalLookPress
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Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил CNN, что американский президент «очень хочет» поговорить с председателем КНР Си Цзиньпином. 

По словам Джона Кирби, телефонный разговор Байдена и Си Цзиньпина состоится «в подходящее время».

Также в Белом доме подчеркнули, что США очень внимательно наблюдают за встречей Си Цзиньпина и Владимира Путина в Москве. По мнению Кирби, прекращение огня в этот момент «даст Путину больше времени для переподготовки и возобновления операция в выбранных им месте и времени».

Ранее Путин в ходе встречи заявил Си Цзиньпину, что внимательно ознакомился с планом Китая по урегулированию на Украине.

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