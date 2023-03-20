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ЦБ обязал банки использовать только российские сервисы по внутренним переводам

Сергей Лебедев
18:02 20.03.2023
Финансовые организации больше не смогут использовать SWIFT.
ЦБ обязал банки использовать только российские сервисы по внутренним переводам
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»
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С 1 октября этого года при переводах средств внутри России банки будут обязаны использовать только отечественные сервисы и финансовую инфраструктуру. Об этом сегодня сообщили в Центробанке.

Отмечается, что это требование позволит обеспечить безопасность и бесперебойность обмена данными. При этом данная мера не будет распространяться на трансграничные переводы.

Напомним, в России несколько лет назад был разработан собственный аналог международной расчетной системы SWIFT. Год назад председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина отмечала, что СПФС пользуются более полсотни иностранных организаций из 12 стран.

После начала специальной военной операции Европейский союз принял решение отключить от SWIFT несколько крупных российских банков.

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