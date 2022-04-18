К российскому аналогу SWIFT присоединились 52 иностранные организации

После того как началась спецоперация, Европейский союз принял решение отключить от SWIFT семь крупных российских банков.

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К российской Системе передачи финансовых сообщений, которая является аналогом международной расчетной системы SWIFT, присоединилось уже более 50 иностранных организаций. Об этом рассказала председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Государственной думе.

«Сейчас пользователями СПФС являются 52 иностранные организации из 12 стран», - сказала она.

Утром 24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Ее цели - защитить жителей Донбасса, подвергшихся геноциду, а также демилитаризовать и денацифицировать страну. Впоследствии Запад ввел санкции против Москвы, в частности, рестрикции затронули российские компании, банки и предпринимателей.

После того как началась спецоперация, Европейский союз принял решение отключить от SWIFT семь крупных российских денежно-финансовых организаций - ВТБ, «Россию», «Открытие», Новикомбанк, ПСБ, Совкомбанк и ВЭБ.РФ.