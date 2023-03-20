В стране и мире Путин и Си Цзиньпин встретились в Кремле Анна Назайкина Ранее сообщалось, что встреча двух лидеров пройдет в формате «один на один». © Видео: news_kremlin, Telegram © Фото: news_kremlin, Telegram Читайте нас на: Президент России Владимир Путин встретился с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином в Кремлевском дворце. Ранее сообщалось, что лидер КНР выехал из гостиницы Soluxe Hotel в Москве на встречу с российским лидером. Сегодня днем Си Цзиньпин прилетел в аэропорт Внуково, где его встретил зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Встреча главы Китайской Народной Республики прошла под звуки оркестра Почетного караула. Следует отметить, что это первый зарубежный визит руководителя КНР после его переизбрания на этот пост. В Кремле ранее отмечали, что встреча двух лидеров состоится в формате «один на один». Экспертное мнение и аналитика