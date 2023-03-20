Путин призвал отказаться от принципа «хватать и не пущать» в работе с бизнесом
Президент России Владимир Путин обратил внимание на то, что нельзя действовать грубо, работая с бизнесом.
Как отметил в ходе коллегии МВД глава государства, людям следует помогать избегать неправильных шагов.
«Ни в коем случае нельзя работать по принципу хватать и не пущать. Нужно в корне здесь изменить подходы к работе в экономике и в бизнесе», - сказал Путин.
Президент России подчеркнул, что, если какие-то нарушения все же возникли, следует оказывать людям помощь в выходе из сложившейся ситуации.
«Я имею в виду прежде всего добросовестных участников экономической деятельности», - уточнил он.
Кроме того, российский лидер заявил, что нужно контролировать обоснованность уголовных дел, возбужденный против предпринимателей. Путин также призвал применять альтернативные меры пресечения для бизнесменов, в частности, домашний арест.
Ранее стало известно, что кабмин РФ в целях снижения административной нагрузки продлил мораторий на проверки бизнеса до конца текущего года.