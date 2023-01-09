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Правительство продлило мораторий на проверки бизнеса до конца года

Ян Брацкий
16:05 09.01.2023
С этого года плановые проверки будут проводиться только на объектах высокой категории риска, уточнил глава правительства Михаил Мишустин.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Правительство продлило мораторий на проверки бизнеса до конца 2023 года. Об этом на совещании со своими заместителями заявил председатель кабмина РФ Михаил Мишустин.

«Правительство продолжает снижать административную нагрузку на бизнес. Мораторий на проверки продлен до конца 2023 года, а с этого года плановые проверки будут проводиться только на объектах высокой категории риска», - заявил Мишустин.

В случае когда проверяемая организация сама инициировала визит инспектора, плановые мероприятия могут быть и вовсе отменены, добавил председатель правительства.

Отныне внеплановые проверки будут проводиться только по поручению главы государства, по инициативе правительства РФ или прокуратуры, а также в случае, когда у надзорных органов появилась информация о наличии рисков нарушения обязательных правил, констатировал Мишустин. Ранее стало известно, что в России разрабатывается инструмент для долгосрочных финансовых вложений россиян. Речь идет об облигациях федерального займа без купонных выплат. Как утверждается, у российских граждан, в частности, будет возможность размещать в них пенсионные накопления.

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