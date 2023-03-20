Путин сообщил, что МО РФ готовит в своих вузах военнослужащих из более чем 20 стран Африки

Также президент России высоко оценил военно-техническое сотрудничество между Россией и странами Африки, а также сотрудничество в борьбе с терроризмом.

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Президент России Владимир Путин сообщил, что в вузах Минобороны России в настоящее время обучаются военнослужащие из более чем 20 африканских стран.

«В вузах Минобороны России обучаются военные из более 20 африканских стран», - сказал глава государства, выступая на международной парламентской конференции «Россия - Африка в многополярном мире».

Путин указал на существенное развитие сотрудничества в борьбе с терроризмом и экстремизмом. Президент отметил продолжение военного и военно-технического взаимодействия, включая поставки вооружения и военной техники странам Африки.

Также глава государства указал на готовность бесплатно поставить весь объем зерна в страны Африки в случае непродления зерновой сделки.