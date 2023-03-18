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Сотрудника полиции наградят медалью за спасение провалившегося под лед человека

Анастасия Бобылева
14:44 18.03.2023
Константин Митрохин, обвязав себя тросом, бросился на помощь тонущему в Неве человеку и спас его.
© Видео: МВД России © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Сотрудника полиции, который спас тонувшего в реке мужчину, наградят ведомственной медалью «За смелость во имя спасения». Об этом рассказала Ирина Волк, официальный представитель МВД России.

«Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев принял решение наградить сотрудника Госавтоинспекции ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области старшего лейтенанта полиции Константина Митрохина, который спас мужчину, провалившегося под лед», - цитирует ее МВД Медиа.

Инцидент произошел около девяти часов утра 17 марта. Полиция получила сообщение, что в Неве напротив здания Государственного Эрмитажа тонет человек. Ближайший полицейский экипаж, в составе которого был Митрохин, приехал к указанному месту.

Мужчина, провалившийся под лед, находился примерно в 30 метрах от берега в полынье и держался за льдину. Полицейский обвязал себя буксировочным тросом и бросился в сторону тонущего. Там, где лед был тонким, ему пришлось ползти. На кадрах видно, как Митрохиин подползает к мужчине и вытаскивает его, а затем встает и сам.

После этого пострадавшего передали медикам.

Ранее в Москве из Шибаевского пруда спасли мужчину. Он нахлебался воды и едва не утонул, однако спасатели прибыли вовремя и оказали ему необходимую помощь.

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