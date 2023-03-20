В стране и мире Активы Volkswagen в России арестованы по иску ГАЗа Анна Назайкина В общей сложности с компании хотят взыскать 15 574 846 000 рублей. © Фото: Ralf Hirschberger, dpa, GlobalLookPress Читайте нас на: Арбитражный суд Нижегородской области принял решение арестовать активы Volkswagen в России по иску ГАЗа. Предприятие требует произвести взыскание на сумму свыше 15,5 миллиарда рублей, говорится в материалах суда. Как утверждается, автомобильный завод требует признать недействительным расторжение соглашения о контрактной сборке в Нижнем Новгороде. В общей сложности с ответчиков хотят взыскать 15 574 846 000 рублей. «Арбитражный суд Нижегородской области определил: заявление общества с ограниченной ответственностью "Автомобильный завод "ГАЗ" о принятии обеспечительных мер удовлетворить», - заявили в суде. Арбитражный суд Нижегородской области постановил арестовать имущество, которое контролируется компанией. Ранее сообщалось, что заводы Volkswagen остановили работу в Европе. Такое решение было принято в связи с нехваткой деталей. Экспертное мнение и аналитика