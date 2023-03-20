Активы Volkswagen в России арестованы по иску ГАЗа
Арбитражный суд Нижегородской области принял решение арестовать активы Volkswagen в России по иску ГАЗа. Предприятие требует произвести взыскание на сумму свыше 15,5 миллиарда рублей, говорится в материалах суда.
Как утверждается, автомобильный завод требует признать недействительным расторжение соглашения о контрактной сборке в Нижнем Новгороде. В общей сложности с ответчиков хотят взыскать 15 574 846 000 рублей.
«Арбитражный суд Нижегородской области определил: заявление общества с ограниченной ответственностью "Автомобильный завод "ГАЗ" о принятии обеспечительных мер удовлетворить», - заявили в суде.
Арбитражный суд Нижегородской области постановил арестовать имущество, которое контролируется компанией.
Ранее сообщалось, что заводы Volkswagen остановили работу в Европе. Такое решение было принято в связи с нехваткой деталей.