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Активы Volkswagen в России арестованы по иску ГАЗа

Анна Назайкина
14:29 20.03.2023
В общей сложности с компании хотят взыскать 15 574 846 000 рублей.
Активы Volkswagen в России арестованы по иску ГАЗа
© Фото: Ralf Hirschberger, dpa, GlobalLookPress
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Арбитражный суд Нижегородской области принял решение арестовать активы Volkswagen в России по иску ГАЗа. Предприятие требует произвести взыскание на сумму свыше 15,5 миллиарда рублей, говорится в материалах суда.

Как утверждается, автомобильный завод требует признать недействительным расторжение соглашения о контрактной сборке в Нижнем Новгороде. В общей сложности с ответчиков хотят взыскать 15 574 846 000 рублей.

«Арбитражный суд Нижегородской области определил: заявление общества с ограниченной ответственностью "Автомобильный завод "ГАЗ" о принятии обеспечительных мер удовлетворить», - заявили в суде.

Арбитражный суд Нижегородской области постановил арестовать имущество, которое контролируется компанией.

Ранее сообщалось, что заводы Volkswagen остановили работу в Европе. Такое решение было принято в связи с нехваткой деталей.

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