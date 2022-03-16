Заводы BMW и Volkswagen остановили работу в Европе из-за нехватки деталей

Автомобильные компании BMW и Volkswagen приостановили работу некоторых заводов в Европе в связи с нехваткой деталей, которые импортировались из Украины. В частности, генеральный директор Volkswagen Херберт Дисс подчеркнул, что в данный момент компания рассматривает варианты, которые включают в себя смену оборудования.

Так, газета Financial Times со ссылкой на оценки Auto Analysis отмечает, что около пятой части поставок электрокабелей для заводов приходится на Украину. Управляющий директор консалтинговой компании Александр Мариан объяснил, что страховочные привязи изготавливаются на заказ, и это препятствует возможности их изготовления на иных заводах.

«Проблема с кабелями заключается в том, что они фундаментальны. Вы не можете начать сборку даже некомплектного автомобиля без них», - приводит издание слова Мариана.

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.