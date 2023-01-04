В РФ планируют запретить мигрантам получать упрощенное гражданство РФ через фиктивные браки и отцовство

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Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что ведомство подготовило проект закона, который предполагает исключение для иностранцев возможности через фиктивные браки и фиктивное установление отцовства легализовать свой статус в стране. По ее словам, по проекту сейчас проводится процедура межведомственного согласования.

«В настоящее время МВД России разработан проект федерального закона, направленный на совершенствование миграционного законодательства в части исключения использования фиктивных браков и фиктивного установления отцовства для незаконного получения иностранными гражданами или лицами без гражданства миграционного статуса на территории РФ», - цитирует ТАСС слова Волк.

Согласно действующим нормам, иностранные граждане и лица без гражданства могут рассчитывать на упрощенный прием в гражданство РФ, если они находятся в браке с россиянином не менее трех лет, а также без соблюдения такого срока при наличии в семье общего ребенка.

Ранее в Евросоюзе предложили строить заграждения на границе от мигрантов.