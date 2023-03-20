Боец с позывным Дон рассказал, как минометы прикрывают наступающую на врага пехоту

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Задача расчета миномета - поразить цель на расстоянии в 1,5 километра. Командир расчета с позывным Дон - из Ростовской области. Служил по контракту почти 15 лет назад, но навыков артиллериста не растерял.

«Своих парней я стараюсь тренировать по-серьезному, потому что перед нами стоят очень серьезные задачи. Мы обязаны будем прикрывать свою пехоту, которая пойдет в наступление. А мы, как артиллерия, минометы - будем их прикрывать, и мы это сделаем на отлично», - сказал командир миномета с позывным Дон.

На учебном полигоне на Южно-Донецком направлении также подготовку проходят военнослужащие стрелковых подразделений. Бойцы отрабатывают тактическую стрельбу в условиях городского боя. Учатся выполнять штурм населенного пункта. Работают «пятерками», когда трое идут вперед, двое прикрывают. Выполнение каждого упражнения контролируют инструкторы из Восточного военного округа, все с боевым опытом.

«Все бойцы, которые здесь проходят, мы им стараемся всем внушить - не надо бояться врага, враг нас боится! Мы рвем врага, бьем врага - победа будет за нами!» - сказал инструктор с позывным Бульдозер.

Тем временем пулеметчики тренируются вести перекрестный огонь, поддерживая штурмовые группы. Стреляют из разных позиций, преодолевая препятствия. Пулеметчику с позывным Тимон из Бурятии уже приходилось участвовать в реальном бою - он брал опорные пункты противника под Угледаром. На спецоперацию пошел добровольцем.

«Родину защищать, как без нас? Я не могу в стороне сидеть, смотреть как друзья воюют, родные и близкие», - признается Тимон.

Помимо огневой подготовки из разных типов вооружения, здесь обязательно отрабатывают инженерные навыки и тактическую медицину. Каждый взвод проходит каждую учебную точку дважды. После завершения интенсивного курса подготовки они должны быть готовы приступить к выполнению реальных боевых задач.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.