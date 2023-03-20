Армия Армия Армия

Боец с позывным Дон рассказал, как минометы прикрывают наступающую на врага пехоту

Павел Кутаренко
13:37 20.03.2023
Военнослужащие в составе минометных расчетов учатся уничтожать выявленные цели противника.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Задача расчета миномета - поразить цель на расстоянии в 1,5 километра. Командир расчета с позывным Дон - из Ростовской области. Служил по контракту почти 15 лет назад, но навыков артиллериста не растерял.

«Своих парней я стараюсь тренировать по-серьезному, потому что перед нами стоят очень серьезные задачи. Мы обязаны будем прикрывать свою пехоту, которая пойдет в наступление. А мы, как артиллерия, минометы - будем их прикрывать, и мы это сделаем на отлично», - сказал командир миномета с позывным Дон.

На учебном полигоне на Южно-Донецком направлении также подготовку проходят военнослужащие стрелковых подразделений. Бойцы отрабатывают тактическую стрельбу в условиях городского боя. Учатся выполнять штурм населенного пункта. Работают «пятерками», когда трое идут вперед, двое прикрывают. Выполнение каждого упражнения контролируют инструкторы из Восточного военного округа, все с боевым опытом.

«Все бойцы, которые здесь проходят, мы им стараемся всем внушить - не надо бояться врага, враг нас боится! Мы рвем врага, бьем врага - победа будет за нами!» - сказал инструктор с позывным Бульдозер.

Тем временем пулеметчики тренируются вести перекрестный огонь, поддерживая штурмовые группы. Стреляют из разных позиций, преодолевая препятствия. Пулеметчику с позывным Тимон из Бурятии уже приходилось участвовать в реальном бою - он брал опорные пункты противника под Угледаром. На спецоперацию пошел добровольцем.

«Родину защищать, как без нас? Я не могу в стороне сидеть, смотреть как друзья воюют, родные и близкие», - признается Тимон.

Помимо огневой подготовки из разных типов вооружения, здесь обязательно отрабатывают инженерные навыки и тактическую медицину. Каждый взвод проходит каждую учебную точку дважды. После завершения интенсивного курса подготовки они должны быть готовы приступить к выполнению реальных боевых задач.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:40 В стране и мире
СК РФ возбудил уголовное дело в отношении прокурора и судей Международного уголовного суда
14:29 В стране и мире
Активы Volkswagen в России арестованы по иску ГАЗа
14:26 В стране и мире
Видео
Колокольцев: сотни участников украинских националистических формирований задержаны в новых регионах РФ
14:14 В стране и мире
Видео
Путин: в минувшем году пресекались попытки радикалов дестабилизировать ситуацию
13:42 В стране и мире
Видео
Си Цзиньпин и Дмитрий Чернышенко послушали гимны России и Китая в аэропорту Внуково
Популярное
Видео
Путин за рулем автомобиля оценил восстановление Мариуполя
«КП»: Роману Костомарову ампутировали обе ноги по колено
Видео
Путин заявил, что Западу даже за репой придется обратиться к России
Видео
Суд запретил блогерам Чекалиным пользоваться интернетом
Видео
Момент взрыва на территории здания погранслужбы ФСБ в Ростове попал на видео
Заседание конгресса FIFA впервые переводят на русский язык
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.