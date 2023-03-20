Экс-посол в Ираке Моргунов рассказал об «апокалипсисе» в Багдаде при вторжении США

Военная операция США и ее стран-союзников против Ирака началась 20 марта 2003 года. Меньше чем через месяц американские войска заняли столицу страны - Багдад и свергли президента Ирака Саддама Хусейна.

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Двадцать лет назад сотрудники российского посольства в Ираке с крыши здания наблюдали, как американские военные, а также их союзники наносят удары по ночному Багдаду. Об этом рассказал «Звезде» бывший посол РФ в этой ближневосточной стране Илья Моргунов.

«Будучи людьми сугубо гражданскими, за ситуацией наблюдали только с крыши посольства, что, естественно, было запрещено инструкциями. Но любопытство преобладало над осторожностью. Ночью картина работавших прожекторов, взрывов и пожаров напоминала апокалипсис. Ракетные обстрелы и бомбардировки шли постоянно, без перерывов», - сказал он.

Моргунов рассказал, что днем по улицам ходили люди и передвигались машины почти как в мирное время, однако картину портили многочисленные столбы дыма, поднимавшиеся с мест пожаров. Также он сообщил о том, что вторжение в эту страну военнослужащих США и союзников было ожидаемым.

Напомним, 20 марта 2003 года Соединенные Штаты без санкции ООН вторглись в Ирак и вскоре захватили страну. По Багдаду наносились удары крылатыми ракетами, а затем сухопутные силы США, Великобритании, Австралии и Польши вторглись на территорию этой страны. От бомбардировок погибло огромное количество мирных жителей. Предлогом к вторжению послужили обвинения в распространении оружия массового уничтожения, которого так и не нашли.