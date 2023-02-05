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Матвиенко: в ООН нужно напомнить о «пробирке Пауэлла»

Анастасия Бобылева
08:31 05.02.2023
По ее словам, произошедшее 20 лет назад - это «преступление без срока давности».
Матвиенко: в ООН нужно напомнить о «пробирке Пауэлла»
© Фото: Wikimedia
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Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко призвала напомнить в ООН о «пробирке Колина Пауэлла». В своем Telegram-канале она рассказала, что произошло 20 лет назад.

Матвиенко вспомнила, как 5 февраля 2003 года бывший госсекретарь США Колин Пауэлл заявил о производстве биологического оружия в Ираке и показал пробирку с белым порошком. После этого начались бомбардировки Ирака, однако биологического оружия там не нашли.

Оказалось, что ЦРУ дезинформировало власти о производстве средств массового уничтожения Багдадом. Пробирка была фальшивой и Пауэлл показал ее для наглядности.

«Это преступление без срока давности. И таким оно должно оставаться в памяти человечества», - считает Матвиенко.

По ее словам, все это было целенаправленной ложью, которая привела к уничтожению памятников древнейших цивилизаций и к кризису в стране. И о случившемся нужно напомнить в ООН, чтобы не дать «стереть правду о произошедшем и о виновниках той трагедии». Спикер подчеркнула, что бомбардировки Ирака можно поставить в один ряд с атакой на Хиросиму и Нагасаки по последствиям.

Ранее Матвиенко прокомментировала недавние случаи осквернения Корана в Нидерландах и Швеции. Она призвала европейских депутатов публично осудить эти проявления ксенофобии.

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