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Эксперт Дворянский рассказал, как мошенники выбирают инфоповоды для вымогательств

Алексей Курильченко
16:08 13.03.2023
Из-за большого количества технических средств защиты, мошенники рассчитывают на человеческий фактор и давят на психику жертвы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Roland Weihrauch, dpa, Globallookpress
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Новая схема телефонных мошенников, в ходе которой жертву якобы обвиняют в госизмене и финансировании противника, в очередной раз доказывает, что злоумышленники всегда будут использовать наиболее актуальные инфоповоды, чтобы похитить деньги. Об этом «Звезде» рассказал эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский. По его словам, такие приемы злоумышленники используют уже давно.

«Люди, как правило, сами оставляют свои контактные данные в интернете, путем различных опросов, анкет. Они и становятся жертвами. Плюс, злоумышленники всегда используют инфоповод в своих целях... Вы помните, когда началась вакцинация? Мошенники предлагали фейковые сертификаты. Когда в пандемию начались выплаты, рассылали фейковые письма. Точно также сейчас используют инфоповод с поддержкой украинской армии», - рассказал Дворянский.

При этом банки и разработчики программного обеспечения делают все возможное, чтобы защитить людей и их финансы. Например, создавая приложения, отмечающие подозрительные нора или вовсе блокирующие такие звонки. Но, зачастую, главную роль играет человеческий фактор. По мнению эксперта, людей необходимо информировать о случаях мошенничества и учить определять, кто именно звонит.

«Большая часть успешных атак основана на человеческом факторе. Там сидят "психологи", которые знают, как надавить на жертву, вынудить ее "отключить мозг" и принять импульсивные решения - у человека отключается здравое, критическое мышление и он начинает танцевать под их дудку», - рассказал эксперт.

Напомним, Сбербанк сообщил о новой уловке киберпреступников - они звонят гражданам и обвиняют их якобы в «измене Родине». После, угрожая «уголовной ответственностью», они принуждают жертву перевести деньги на счет или оформить кредит.

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