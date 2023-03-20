Снайпер ВДВ Дацик заявил, что врага не спасет кирпичная стена от его винтовки АСВК

Боец с позывным Дацик заявил, что возможности крупнокалиберной винтовки позволяют прицельно поражать украинских боевиков на расстоянии до 1,5 или 2,2 километра. Это зависит от установленного прицела.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Снайпер ВДВ с позывным Дацик рассказал о возможностях винтовки АСВК калибром 12,7 миллиметра. Видео беседы со снайпером предоставило Минобороны России.

По его словам, прицельную стрельбу из нее можно вести на дистанции до 1,5 или 2,2 тысячи метров, в зависимости от установленного прицела.

Кроме этого, он заметил, что АСВК может поражать легкобронированную технику и живую силу, находящуюся в легкозащищенном укрытии вроде кирпичной стены.

Как уточнили в МО РФ, боец с позывным Дацик совершенствует навыки на полигоне в тыловой районе спецоперации. Там ежедневно тренируются снайперские пары.

Целью для снайперов стала трофейная украинская БРДМ, внутри которой находятся мишени, имитирующие противника внутри машины. Поразить их надо с дистанции более 1,2 тысячи метров. И первым надо уничтожить механика-водителя, чтобы обездвижить вражеский броневик.

Также Минобороны России показало видео с подготовкой бойцов к будущим сражениям в зоне спецоперации.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.