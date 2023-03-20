Снайпер ВДВ Дацик заявил, что врага не спасет кирпичная стена от его винтовки АСВК
Снайпер ВДВ с позывным Дацик рассказал о возможностях винтовки АСВК калибром 12,7 миллиметра. Видео беседы со снайпером предоставило Минобороны России.
По его словам, прицельную стрельбу из нее можно вести на дистанции до 1,5 или 2,2 тысячи метров, в зависимости от установленного прицела.
Кроме этого, он заметил, что АСВК может поражать легкобронированную технику и живую силу, находящуюся в легкозащищенном укрытии вроде кирпичной стены.
Как уточнили в МО РФ, боец с позывным Дацик совершенствует навыки на полигоне в тыловой районе спецоперации. Там ежедневно тренируются снайперские пары.
Целью для снайперов стала трофейная украинская БРДМ, внутри которой находятся мишени, имитирующие противника внутри машины. Поразить их надо с дистанции более 1,2 тысячи метров. И первым надо уничтожить механика-водителя, чтобы обездвижить вражеский броневик.
Также Минобороны России показало видео с подготовкой бойцов к будущим сражениям в зоне спецоперации.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.