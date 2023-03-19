В стране и мире Рабочий пострадал при падении со второго этажа на стройке в Москве Анастасия Бобылева По данным СМИ, у пострадавшего обнаружили перелом шейки бедра. © Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press Читайте нас на: В Москве рабочий упал со второго этажа на стройке. Несчастный случай произошел на 3-й Владимировской улице, в доме № 23. Как уточняет 360, при падении рабочий сильно пострадал, он получил перелом шейки бедра. Скорая помощь отвезла его в городскую клиническую больницу. Ранее в многоквартирном доме под Читой произошло обрушение. Спасатели услышали из-под бетонных плит крик ребенка и спасли его, разобрав завал и спустив на носилках с помощью автолестницы. Экспертное мнение и аналитика