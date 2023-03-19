МО РФ сообщило, что российские бойцы сорвали попытку атаки украинских боевиков под Новодаровкой

Кроме того, российские военнослужащие сорвали попытку проведение разведки боем бронегруппы боевиков в составе двух БМП.

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Расчеты ЗРК С-300 и «Бук» отразили два украинских ракетных удара в зоне специальной военной операции. Кроме того, сбиты пять вражеских снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, а также семь снарядов РСЗО «Ураган». Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

«Также в районе населенного пункта Старомайорское расчетом ЗРК “Тор” сбит беспилотный летательный аппарат “Валькирия”. Мобильная огневая группа противника из состава 105-й бригады территориальной обороны предприняла попытку разведку боем наших передовых позиций со стороны населенного пункта Новодаровка. Мотострелковыми подразделениями при поддержке артиллерии противнику нанесено огневое поражение, уничтожен пикап с националистами», - сказал он.

Кроме того, начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма рассказал, что на Донецком направлении в районе населенного пункта Первомайское российские бойцы сорвали попытку проведение разведки боем бронегруппы боевиков в составе двух БМП. Операторы ПТРК отдельного батальона спецназначения 1-го Донецкого армейского корпуса уничтожили две боевые машины вместе с экипажами.

Также в течение дня на Купянском направлении группировка войск «Запад» сорвала две попытки националистов провести разведку боем в районе Гряниковки и переброску резервов и ротацию подразделений ВСУ в районе Перше-Травнево. Об этом проинформировал начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

Вместе с тем мотострелки ВС РФ выявили три ДРГ противника в районе Гряниковки, Орлянского и Артемовки. Подразделения боевиков были уничтожены САУ «Мста-С» и орудиями «Гиацинт». Артиллерией группировки «Запад» в ходе контрбатарейной борьбы в районе Двуречного уничтожен минометный расчет противника. Средствами ПВО уничтожен БПЛА «Лелека-100».

Ранее российские бойцы уничтожили две украинские ДРГ в районе Розовки и Новоселовского.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.