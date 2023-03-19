Армия Армия Армия

МО РФ сообщило, что российские бойцы сорвали попытку атаки украинских боевиков под Новодаровкой

08:35 19.03.2023
Кроме того, российские военнослужащие сорвали попытку проведение разведки боем бронегруппы боевиков в составе двух БМП.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Расчеты ЗРК С-300 и «Бук» отразили два украинских ракетных удара в зоне специальной военной операции. Кроме того, сбиты пять вражеских снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, а также семь снарядов РСЗО «Ураган». Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

«Также в районе населенного пункта Старомайорское расчетом ЗРК “Тор” сбит беспилотный летательный аппарат “Валькирия”. Мобильная огневая группа противника из состава 105-й бригады территориальной обороны предприняла попытку разведку боем наших передовых позиций со стороны населенного пункта Новодаровка. Мотострелковыми подразделениями при поддержке артиллерии противнику нанесено огневое поражение, уничтожен пикап с националистами», - сказал он.

Кроме того, начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма рассказал, что на Донецком направлении в районе населенного пункта Первомайское российские бойцы сорвали попытку проведение разведки боем бронегруппы боевиков в составе двух БМП. Операторы ПТРК отдельного батальона спецназначения 1-го Донецкого армейского корпуса уничтожили две боевые машины вместе с экипажами.

Также в течение дня на Купянском направлении группировка войск «Запад» сорвала две попытки националистов провести разведку боем в районе Гряниковки и переброску резервов и ротацию подразделений ВСУ в районе Перше-Травнево. Об этом проинформировал начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

Вместе с тем мотострелки ВС РФ выявили три ДРГ противника в районе Гряниковки, Орлянского и Артемовки. Подразделения боевиков были уничтожены САУ «Мста-С» и орудиями «Гиацинт». Артиллерией группировки «Запад» в ходе контрбатарейной борьбы в районе Двуречного уничтожен минометный расчет противника. Средствами ПВО уничтожен БПЛА «Лелека-100».

Ранее российские бойцы уничтожили две украинские ДРГ в районе Розовки и Новоселовского.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.