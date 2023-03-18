МО РФ: российские бойцы уничтожили две украинские ДРГ в районе Розовки и Новоселовского

Кроме того, на Марьинском направлении расчет подразделения БПЛА «Орлан-10» во время проведения воздушной разведки выявил группу украинских боевиков, которая впоследствии была уничтожена артиллерийским огнем.

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Начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев сообщил, что на Южно-донецком направлении российские бойцы в ходе успешного отражения двух контратак украинских боевиков огнем артиллерии уничтожили бронеавтомобиль и два взвода националистов в районе Новомихайловки.

«Расчетом ЗРК "Оса АКМ" морской пехоты Тихоокеанского флота сбит беспилотный летательный аппарат "Лелека". На Запорожском направлении противник предпринял повторную атаку наших подразделений со стороны населенного пункта Новоданиловка силами 65-й механизированной бригады ВСУ при поддержке бронетехники», - доложил Гордеев.

Так, экипаж вертолета Ка-52 уничтожил БМП боевиков. Живая сила националистов была подавлена минометным огнем. Затем от дальнейших боевых действий противник отказался. Вместе с тем в районах населенных пунктов Преображенка и Доброволье уничтожены две украинские гаубицы.

Также в районе Петропавловки российские артиллеристы уничтожили самоходные гаубицы Д-20 и «Акация», а также установку «Krab». Об этом проинформировал офицер пресс-центра группировки «Запад» Евгений Половодов.

«В районе населенного пункта Волчанск уничтожен один минометный расчет противника. В течение дня на Купянском направлении в районе населенных пунктов Розовка и Новоселовское средствами разведки вскрыты огнем артиллерии и уничтожены две диверсионно-разведывательные группы противника», - доложил Половодов.

Российские бойцы при этом сорвали переброску резервов и две ротации подразделений украинской армии. На восточной окраине Сельмоховки две БМП противника были поражены огнем из танка. В районе Масютовки и Гряниковки украинские боевики попытались атаковать наши позиции. Так, мотострелковые подразделения ВС РФ нанесли огневое поражение противнику при поддержке артиллерии. По итогу националисты были вынуждены отойти на ранее занимаемые позиции.

Кроме того, начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма рассказал об обстановке на Авдеевском направлении спецоперации. Бойцы подразделения спецназначения 1-го Донецкого армейского корпуса обнаружили две долговременные огневые точки украинских боевиков. Так, расчет ПТРК последовательно уничтожил обе цели, что обеспечило продвижение вперед штурмовому подразделению.

«На Марьинском направлении в ходе проведения воздушной разведки расчетом подразделения БПЛА «Орлан-10» в ударном исполнении была выявлена группа военнослужащих ВСУ. После нанесения ударов осколочно-фугасными снарядами с БПЛА группа была остановлена, а после - уничтожена огнем артиллерии», - добавил Бигма.

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Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.