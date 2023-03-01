В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Патрушев выразил благодарность Венесуэле за поддержку России

Анастасия Бобылева
09:42 01.03.2023
Когда Запад проявляет агрессию в сторону РФ, Венесуэла, напротив, публично поддерживает Москву, отметил Патрушев.
Патрушев выразил благодарность Венесуэле за поддержку России
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press
Читайте нас на:

Россия благодарна Венесуэле за поддержку в момент, когда Запад ведет агрессивную политику против Москвы. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«Ценим публичное осуждение боливарианским руководством деструктивной политики Запада и НАТО, а также развязанной против России агрессии», - цитирует его РИА Новости.

По его мнению, сейчас мир переживает «момент истины», когда приходится делать выбор между своими интересами и интересами коллективного Запада во главе с США. Именно поэтому, подчеркнул Патрушев, Россия благодарна Венесуэле за поддержку.

Ранее Патрушев заявил, что взаимодействие Москвы и Каракаса обеспечивает международную безопасность. По его словам, страны связаны прочными узами дружбы.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:19 В стране и мире
ГД РФ рассмотрит поправки в УК РФ и КоАП, наказывающие за дискредитацию ВС РФ
08:42 В стране и мире
Два землетрясения магнитудой 4,2 и 4,4 зафиксированы в Турции
08:36 В стране и мире
Число жертв трагедии на железной дороге в Греции возросло до 32
06:58 В стране и мире
С 1 марта в России изменились условия расчета общедомовых ресурсов ЖКХ
05:25 Армия
Видео
Опубликованы кадры боевого применения дрона-камикадзе «Бумеранг» в зоне СВО
Популярное
Против Болдуина подали новый иск, связанный с убийством оператора на съемках «Ржавчины»
Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы
Видео
Момент обрушения дома во время землетрясения в Турции попал на видео
Видео
Опубликованы кадры конфликта у танка Т-72 напротив посольства РФ в Берлине
«Известия»: Костомарову провели несколько процедур очистки крови
Видео
Момент стрельбы в омоновца в Петербурге попал на камеры
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.