Патрушев выразил благодарность Венесуэле за поддержку России

Когда Запад проявляет агрессию в сторону РФ, Венесуэла, напротив, публично поддерживает Москву, отметил Патрушев.

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Россия благодарна Венесуэле за поддержку в момент, когда Запад ведет агрессивную политику против Москвы. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«Ценим публичное осуждение боливарианским руководством деструктивной политики Запада и НАТО, а также развязанной против России агрессии», - цитирует его РИА Новости.

По его мнению, сейчас мир переживает «момент истины», когда приходится делать выбор между своими интересами и интересами коллективного Запада во главе с США. Именно поэтому, подчеркнул Патрушев, Россия благодарна Венесуэле за поддержку.

Ранее Патрушев заявил, что взаимодействие Москвы и Каракаса обеспечивает международную безопасность. По его словам, страны связаны прочными узами дружбы.