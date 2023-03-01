Президент Сербии назвал условия обсуждения плана Запада по Косово

Вучич заявил о готовности к диалогу по всем вопросам, кроме признания независимости Косово.

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Руководство Сербии готово к диалогу с ЕС по Косово и намерено обсудить план Евросоюза по урегулированию косовской проблемы. При этом, как подчеркнул сербский президент Александр Вучич, признание независимости самопровозглашенной республики и ее вступления в ООН - по-прежнему не возможны.

«Не может быть разговора о взаимном признании и о вступлении Косово в ООН. Пока я президент Сербии, не подпишу ни независимость Косово, ни его членство в ООН», - процитировало РИА Новости заявление Вучич в эфире сербского телевидения.

«Это одно большое замечание» сербский лидер озвучил и президенту Франции Эммануэлю Макрону, и канцлеру Германии Олафу Шольцу на встрече в Мюнхене.

Накануне в Брюсселе под эгидой ЕС прошли переговоры президента Сербии Александра Вучича с премьером самопровозглашенной республики Косово Альбином Курти. Второй раунд переговоров намечен на 18 марта в Северной Македонии.

Ранее Вучич заявил на парламентских слушаниях еще раз подчеркнул значимость отношений с Россией, несмотря на русофобские требования Запада и подчеркнул, что Сербии нужно выстоять без санкций против России.



